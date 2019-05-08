«Трактор» сформировал тренерский штаб Скудры

Руководство «Трактора» определилось с составом тренерских штабов команд системы клуба. Об этом сообщил генеральный директор челябинцев Борис Видгоф.

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«Главному тренеру «Трактора» Петерису Скудре будут ассистировать челябинские специалисты Алексей Тертышный и Алексей Чикалин, а также Александр Завьялов и Андрей Царёв.

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В Высшей лиге у команды «Челмет» штаб также серьёзно обновился. Пост главного тренера занял челябинец Максим Смельницкий, ранее руководивший «Белыми Медведями». Его помощниками стали также местные воспитанники Константин Штрахов и Сергей Тертышный.

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Молодёжную команду «Белые Медведи» возглавил Алексей Заварухин. В новом сезоне ему будут помогать известные челябинские хоккеисты, перешедшие на тренерскую работу, Константин Панов, Марат Аскаров и Георгий Гелашвили.

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Таким образом, все три команды системы «Трактора» укомплектованы тренерскими кадрами, большинство из которых челябинские наставники», — цитирует Видгофа официальный сайт «Трактора».

«Зарипов? Должно быть желание играть за «Трактор». Интервью со Скудрой Петерис Скудра рассказал, какой хоккей будет прививать челябинцам и на чём сделает основной акцент в своей работе.