Крикунов: если не Воробьёва, то Ротенберга звёзды из НХЛ послушают

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.



«Думаю, что никто и ничто не может помешать сборной России завоевать золото чемпионата мира. Вот сыграли плохо на чешском этапе Евротура, а может, ребятам из НХЛ вообще не надо было там играть. В НХЛ сложный сезон: 82 матча в регулярном чемпионате. Лучше бы они отдохнули. Не сколько физически, сколько морально. Канадцы приезжают на чемпионат мира и играют с листа.



Хватит ли у Воробьёва авторитета, чтобы заставить бороться звёзд из НХЛ? Там кроме Воробьёва есть кому заставить. Думаю, что Романа Ротенберга послушают. Могут ли Воробьёва отправить в отставку, если снова не будет медалей? Это такая работа, что любого могут уволить. Как только ты стал главным тренером, должен быть к этому готов. Может, и уволят, если не будет медалей», — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

Состав сборной России на ЧМ-2019 — сила! Возможно, самый звёздный в истории Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов… и это ещё не всё.