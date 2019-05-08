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Крикунов: если не Воробьёва, то Ротенберга звёзды из НХЛ послушают

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Крикунов: если не Воробьёва, то Ротенберга звёзды из НХЛ послушают
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Думаю, что никто и ничто не может помешать сборной России завоевать золото чемпионата мира. Вот сыграли плохо на чешском этапе Евротура, а может, ребятам из НХЛ вообще не надо было там играть. В НХЛ сложный сезон: 82 матча в регулярном чемпионате. Лучше бы они отдохнули. Не сколько физически, сколько морально. Канадцы приезжают на чемпионат мира и играют с листа.

Хватит ли у Воробьёва авторитета, чтобы заставить бороться звёзд из НХЛ? Там кроме Воробьёва есть кому заставить. Думаю, что Романа Ротенберга послушают. Могут ли Воробьёва отправить в отставку, если снова не будет медалей? Это такая работа, что любого могут уволить. Как только ты стал главным тренером, должен быть к этому готов. Может, и уволят, если не будет медалей», — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

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