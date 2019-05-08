Дмитрий Буйницкий стал очередным новичком «Металлурга»

Экс-нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Об этом сообщается в «твиттере» KHL Media Team.



Буйницкий находился в статусе ограниченно свободного агента. По истечении срока действия контракта Дмитрий получил квалификационное предложение от минского «Динамо».



В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «зубров» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. Среднее игровое время форварда составляло 12 с половиной минут за игру. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приёма и девять заблокированных бросков.

Ранее «Магнитка» заключила контракты с защитником Полом Постмой, нападающими Брэндоном Козуном, Эриком О’Деллом и Андреем Локтионовым.