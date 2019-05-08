Гуськов – о сборной России на ЧМ: парни сыграют, как смогут, не надо их дёргать

Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о присутствии в составе сборной России на чемпионате мира форварда Александра Барабанова и ожиданиями от выступления команды на предстоящем турнире.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Почему Илье Михееву и Александру Кадейкину предпочли в составе сборной Александра Барабанова? Как правило, игроки, проверенные боем и подтвердившие свой статус на международных турнирах, особенно Олимпиаде, уже имеют определённые возможности поехать на следующий турнир. Берут проверенных ребят, а Барабанов и вовсе играл в СКА под руководством тренерского штаба. Его физические возможности и психология Воробьёву и компании прекрасно известны. Я считаю, что это логичный выбор.



Хочу сказать, что в хоккее выигрывает команда, которая находится на льду, а не фамилии, заявленные в составе. Парней не надо дёргать, не надо вешать им медали на шею заранее. Ажиотаж будет в любом случае, но самое главное – не мешать ребятам играть. В том плане, что не повторять им постоянно: «Вы должны, вы должны». Они сыграют, как смогут. Так что будем болеть за Россию, а состав у нас действительно хороший», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Состав сборной России на ЧМ-2019 — сила! Возможно, самый звёздный в истории Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов… и это ещё не всё.