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Гуськов – о сборной России на ЧМ: парни сыграют, как смогут, не надо их дёргать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гуськов – о сборной России на ЧМ: парни сыграют, как смогут, не надо их дёргать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о присутствии в составе сборной России на чемпионате мира форварда Александра Барабанова и ожиданиями от выступления команды на предстоящем турнире.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Почему Илье Михееву и Александру Кадейкину предпочли в составе сборной Александра Барабанова? Как правило, игроки, проверенные боем и подтвердившие свой статус на международных турнирах, особенно Олимпиаде, уже имеют определённые возможности поехать на следующий турнир. Берут проверенных ребят, а Барабанов и вовсе играл в СКА под руководством тренерского штаба. Его физические возможности и психология Воробьёву и компании прекрасно известны. Я считаю, что это логичный выбор.

Хочу сказать, что в хоккее выигрывает команда, которая находится на льду, а не фамилии, заявленные в составе. Парней не надо дёргать, не надо вешать им медали на шею заранее. Ажиотаж будет в любом случае, но самое главное – не мешать ребятам играть. В том плане, что не повторять им постоянно: «Вы должны, вы должны». Они сыграют, как смогут. Так что будем болеть за Россию, а состав у нас действительно хороший», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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