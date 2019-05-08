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Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира—2019 из-за травмы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира—2019 из-за травмы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт в Словакии.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной. Форвард сообщил, что играл с травмой, по этой причине он не сможет принять участие в чемпионате мира в Братиславе. Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи», — гласит заявление в «твиттере» Федерации хоккея России.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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