Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира—2019 из-за травмы

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт в Словакии.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной. Форвард сообщил, что играл с травмой, по этой причине он не сможет принять участие в чемпионате мира в Братиславе. Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи», — гласит заявление в «твиттере» Федерации хоккея России.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).