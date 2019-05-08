Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Оглашение приговора Кокорину и Мамаеву. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Третьяк: только командная игра даст России победу, ошибки чреваты катастрофой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Третьяк: только командная игра даст России победу, ошибки чреваты катастрофой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Сегодня мы провожаем команду, в которой мы уверены. Сборная России будет профессионально защищать наше дело на чемпионате мира. Она нас не подведёт. Игроки недавно были у наших легендарных лётчиков. И я сказал команде, что она должна работать, как те лётчики. Каждая ошибка чревата катастрофой. Только командная игра даст нам победу, в которую мы все верим и на которую надеемся», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Состав сборной России на ЧМ-2019 — сила! Возможно, самый звёздный в истории
Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов… и это ещё не всё.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент