Юрзинов-ст. — сборной России: не хочу, чтобы ваши дети прятали глаза после ЧМ

Главный консультант сборной России Владимир Юрзинов-старший выступил с напутственной речью перед отправлением команды на чемпионат мира в Словакию.



«Капитаны команд бывшие, великие, такие противные были. Они как вцепились в команду и в нас, тренеров, и пока дело до конца не доведут, пока не выиграют золото, они уже не отступали. Это качество очень важно для наших лидеров, для этих тренеров, которые будут сегодня представлять нашу страну, наш народ. Не хотел бы, чтобы ваши родственники и дети прятали глаза после чемпионата мира. Хотел бы, чтобы ваша профессиональная карьера шла дальше. Я был на восьми Олимпиадах в качестве тренера. Три золотые медали, одна, правда, как консультант тренерского штаба. Но я знаю, что такое поражение – в 1980-м в Лэйк Плэсиде, знаю и другие. Как только друг от друга немного отошли, стоит чуть-чуть недонастроиться — и привет.



Для ребят это помимо прочего и продолжение своей карьеры. Всё будет стоять на кону. Команда должна улучшаться от игры к игре, изо дня в день. Эти ребята это как раз и делают. Успехов», — передаёт слова Юрзинова-старшего корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Не та лига или не те клубы. Кого и почему отцепили от сборной России Никакого риска и экспериментов. Тренерский штаб берёт в Братиславу звёзд НХЛ и проверенные «армейские» кадры.