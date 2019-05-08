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И. Воробьёв – о двух запасных в составе: не в шахматы играем, не дай бог, травмы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв – о двух запасных в составе: не в шахматы играем, не дай бог, травмы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о составе команды в преддверии чемпионата мира в Словакии.

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«Что будем делать, если сломается центр, которых всего четыре? У нас есть Григоренко, который может играть в центре. По защитникам, взяли 10, чтобы у нас был некоторый запас, если что-то случится. Василевский будет начинать первую игру.

Везём двоих запасных, потому что мы же не в шахматы играем. Разные случаи играют – травмы, не дай бог. Дай бог, что все будут здоровы. Официальный срок дозаявки есть, мы будем думать от тренировки к тренировке, от игры к игре. Гаврикову надо пройти обследование, он присоединится в Братиславе либо завтра, либо послезавтра. Посмотрим, сыграет ли в первом матче», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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