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Ковальчук: лидерство не делим, у нас в команде 22 лидера

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: лидерство не делим, у нас в команде 22 лидера
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в Словакии.

«Слава богу, что мы в 2019 году все участвуем. Ожидания только позитивные, настрой хороший. Потренировались здорово, команда очень хорошая собралась. В коллективе никаких проблем нет.
Лидерство не делим, у нас 22 лидера в команде. Неважно, у кого какая нашивка, все играем за герб на груди. Думаю, это самая маленькая проблема.

Мы последние две игры начинали как первое звено. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвёртого звена. Все слушают, чью фамилию тренер назовёт, выходит и с полной самоотдачей выкладывается на льду. Понятно, что здесь у ребят не будет тех ролей, которые есть в командах. Все это прекрасно понимают. Мы об этом говорили между собой, никаких обид быть не может», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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