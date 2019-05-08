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Ковальчук: Кучерова особо не знал, одно удовольствие поиграть в одной команде

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: Кучерова особо не знал, одно удовольствие поиграть в одной команде
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в Словакии.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Как сказывается, что едет двое запасных? Запасной же не лишний, поэтому – хорошо.

У меня нет расслабона от того, что собралась дрим-тим, наоборот, удовольствие. Я того же Никиту Кучерова или Сергачёва не знал особо. Молодые ребята, очень талантливые, отличный сезон провели. Поиграть в одной команде – одно удовольствие, познакомиться, пообщаться. Никакого расслабона быть не может, тем более с таким тренерским штабом не расслабишься.

Пять нападающих в большинстве? С такими партнёрами я даже в ворота могу встать. Конечно, я играл сверху, поэтому никаких проблем нет.

Близкие и родные желают удачи. На вторую неделю у меня прилетит семья в Братиславу, будет поддерживать нас на стадионе. А так, как всегда, как вся страна. Люди на улицах встречают, желают удачи, говорят, что будут смотреть игры. Мы всю ответственность чувствуем», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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