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Р. Ротенберг: «С нами Россия!» — наш слоган на чемпионат мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: «С нами Россия!» — наш слоган на чемпионат мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о слогане команды на предстоящий чемпионат мира.

«С нами Россия!» — это наш слоган на чемпионат мира. Это сделано, чтобы объединить команду и болельщиков, почти 147 миллионов человек.

Команда — это братство. Игроки вместе с жёнами — одна большая семья. Сделаем всё, чтобы жены и дети были на трибунах и чувствовали себя как дома», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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