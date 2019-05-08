Р. Ротенберг: «С нами Россия!» — наш слоган на чемпионат мира

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о слогане команды на предстоящий чемпионат мира.



«С нами Россия!» — это наш слоган на чемпионат мира. Это сделано, чтобы объединить команду и болельщиков, почти 147 миллионов человек.

Команда — это братство. Игроки вместе с жёнами — одна большая семья. Сделаем всё, чтобы жены и дети были на трибунах и чувствовали себя как дома», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).