Кожевников: сборная России постарается вернуть стране чемпионский титул

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил готовность сборной России к стартующему 10 мая чемпионату мира.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Штабом сборной проведена огромная работа. Никого из ребят уговаривать не нужно было, все сами с удовольствием приехали. Позади огромная работа, сыграно несколько товарищеских матчей, приняли участие в этапе Евротура. По играм в Швеции и Чехии было видно, что идет планомерная подготовка, ребята находятся под нагрузками.



Состав подобрался хороший. Основным вратарём будет Василевский, но те же Сорокин и Георгиев тоже готовы в любой момент оказаться на площадке. Знаю, что игроки в хорошем настроении отправляются в Словакию. Верю в то, что ребята порадуют нас красивой игрой и вернут стране чемпионский титул», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».