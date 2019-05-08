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Кожевников: сборная России постарается вернуть стране чемпионский титул

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: сборная России постарается вернуть стране чемпионский титул
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил готовность сборной России к стартующему 10 мая чемпионату мира.

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«Штабом сборной проведена огромная работа. Никого из ребят уговаривать не нужно было, все сами с удовольствием приехали. Позади огромная работа, сыграно несколько товарищеских матчей, приняли участие в этапе Евротура. По играм в Швеции и Чехии было видно, что идет планомерная подготовка, ребята находятся под нагрузками.

Состав подобрался хороший. Основным вратарём будет Василевский, но те же Сорокин и Георгиев тоже готовы в любой момент оказаться на площадке. Знаю, что игроки в хорошем настроении отправляются в Словакию. Верю в то, что ребята порадуют нас красивой игрой и вернут стране чемпионский титул», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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