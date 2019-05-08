Титов: Ковальчук — капитан. Абсолютно правильное решение

Чемпион мира-93, серебряный призёр Олимпиады-98, экс-игрок НХЛ, экс-главный тренер новокузнецкого «Металлурга», «Спартака» и «Трактора» Герман Титов считает, что выбор капитаном сборной Ильи Ковальчука абсолютно правильный шаг.

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«Многих игроков сборной я хорошо знаю, а потому понимаю, что ребята приехали с одной целью — выиграть. У нас получился очень звёздный состав. Саша Овечкин уже побил практически все рекорды в НХЛ, Женя Малкин — один из сильнейших центральных нападающих мира, Илья Ковальчук — автор «золотого» гола в Берне, самый опытный в нашей команды, Никита Кучеров провёл отличный сезон в НХЛ. Про каждого из ребят можно сказать много хорошего.



Но сейчас главное другое – самое важное, чтобы все объединились одной целью, сплотились и показали свои лучшие качества. Капитаном сборной выбрали Ковальчука. Абсолютно правильный шаг штаба сборной. Опыта у этого форварда не занимать. Кстати, раньше трио Овечкин — Малкин — Ковальчук никогда не выигрывали вместе золотые медали. Но любая серия имеет свойство завершаться. Есть чутье, что на площадках Словакии ребята смогут привести сборную к золоту», — сказал Титов в интервью «Чемпионату».