Антипов: в сборной России каждый может повести за собой, зарядить эмоциями

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов поделился мнением о составе сборной и начале чемпионата мира для нашей команды.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Начинать новый этап всегда волнительно. Но команда подобралась очень серьёзная. Штаб сборной проделал большую работу, чтобы состав был сбалансированным. Это мы и видим на данный момент. Традиционный вопрос про капитана я бы сформулировал так, что сборная сама должна стать капитаном, одним целым. И каждый в ней может повести за собой, зарядить эмоциями, показать пример.



То, что Ковальчук капитан команды, — верное решение штаба сборной. Илья очень хотел играть за сборную на чемпионате мира и сказал, что готов на любую роль. Да, это прежде всего снайпер, но сейчас он своим примером может показать, как нужно не только забивать, но и отрабатывать в обороне.



Что касается состава, то ждать нападающих из НХЛ нет смысла. Всем и так известно, что Радулов и Панарин – игроки элитного уровня, но сейчас вносить ещё какие-то коррективы рискованно. Собрали много крайних нападающих, выдающихся снайперов. Сейчас важнее выстроить командную игру среди тех, кто есть, чем брать кого-то ещё.



Не стоит смотреть на статус соперников. У нас есть наша команда, вот ей и надо желать успехов, а не искать способы принизить значимость того или иного фактора. Первые матчи на любом уровне всегда особенные. Тем более со скандинавами играем на следующий день после праздника 9 Мая. Никому нет необходимости говорить, что значит этот праздник для всех нас. И победа будет как лучшим подарком, так и лучшим началом турнира», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».