Нападающий «Далласа» Факса готов сыграть за сборную Чехии на ЧМ-2019

Нападающий «Даллас Старз» Радек Факса может принять участие в чемпионате мира по хоккею 2019 года, который пройдёт в Словакии. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед.



«Мы заинтересованы в том, чтобы Факса приехал на чемпионат мира. Он сам хочет пополнить ряды сборной Чехии. Сейчас ему необходимо пройти медицинское обследование, по итогам которого и будет принято решение. Вероятно, 9 мая у нас появится больше информации», — приводит слова Недведа пресс-служба Федерации хоккея Чехии.



В нынешнем сезоне 25-летний Факса отыграл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 15 заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-3». В плей-офф Факса принял участие в 13 играх и отметился результативной передачей.

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