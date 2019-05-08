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Нападающий «Далласа» Факса готов сыграть за сборную Чехии на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий «Далласа» Факса готов сыграть за сборную Чехии на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Даллас Старз» Радек Факса может принять участие в чемпионате мира по хоккею 2019 года, который пройдёт в Словакии. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Факса приехал на чемпионат мира. Он сам хочет пополнить ряды сборной Чехии. Сейчас ему необходимо пройти медицинское обследование, по итогам которого и будет принято решение. Вероятно, 9 мая у нас появится больше информации», — приводит слова Недведа пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

В нынешнем сезоне 25-летний Факса отыграл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 15 заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-3». В плей-офф Факса принял участие в 13 играх и отметился результативной передачей.

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