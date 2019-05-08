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СКА заключил новый контракт с нападающим Олегом Ли

СКА заключил новый контракт с нападающим Олегом Ли
Хоккей / КХЛ

Нападающий Олег Ли подписал новый контракт со СКА, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Двусторонний контракт рассчитан на один сезон.

В сезоне-2018/19 28-летний хоккеист принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счёт две заброшенные шайбы и одну результативную передачу при показателе полезности «+4» и 10 штрафных минутах. В среднем за игру Ли проводил на площадке 11 минут 59 секунд. В плей-офф на счету игрока один матч.

По итогам регулярного чемпионата СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга добрался до финала конференции, где проиграл в семи матчах ЦСКА, ставшему в итоге обладателем Кубка Гагарина.

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