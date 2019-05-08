«Трактор» подписал контракт с защитником Дмитрием Сергеевым

Защитник Дмитрий Сергеев заключил двусторонний контракт с «Трактором», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.



Сезон-2018/19 23-летний защитник провёл в Казахстане в составе клуба «Алматы». Он отыграл 26 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт две заброшенные шайбы и три голевые передачи при показателе полезности «+4» и 20 штрафных минутах. В плей-офф Сергеев отыграл шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2».



Уроженец Челябинска с 2013 по 2016 год выступал в хоккейной лиге Онтарио, защищая цвета клуба «Китченер Рейнджерс». Сергеев провёл 138 матчей, забросил 9 шайб и отдал 44 результативные передачи. Помимо этого, на его счету 92 игры в хоккейной лиге Восточного побережья в составе «Миссури Маверикс», «Норфолк Адмиралс» и «Талсы Ойлерс». В этих матчах хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 23 голевые передачи.

Дмитрий Сергеев разорвал контракт с «Сент-Луисом»