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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски не поможет сборной США на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски не поможет сборной США на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски пропустит предстоящий чемпионат мира в Словакии. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Брайан Хеджер.

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По его информации, хоккеист провёл переговоры с представителями американской сборной, но ответил отказом. Летом Веренски получит статус ограниченного свободного агента, и ему необходимо обезопасить себя от возможной травмы.

В сезоне-2018/19 21-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 11 шайб и отдал 33 результативные передачи при показателе полезности «-12». В плей-офф американский хоккеист отыграл 10 матчей и набрал 6 (1+5) очков.

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