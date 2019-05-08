Защитник «Коламбуса» Зак Веренски не поможет сборной США на ЧМ-2019

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски пропустит предстоящий чемпионат мира в Словакии. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Брайан Хеджер.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

По его информации, хоккеист провёл переговоры с представителями американской сборной, но ответил отказом. Летом Веренски получит статус ограниченного свободного агента, и ему необходимо обезопасить себя от возможной травмы.



В сезоне-2018/19 21-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 11 шайб и отдал 33 результативные передачи при показателе полезности «-12». В плей-офф американский хоккеист отыграл 10 матчей и набрал 6 (1+5) очков.