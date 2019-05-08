Жиляков — о возвращении в «Трактор»: до сих пор не могу в это поверить

Защитник «Трактора» Богдан Жиляков поделился эмоциями от возвращения в родной клуб.

«Прочитал в СМИ, что «Трактор» принял курс по возвращению собственных воспитанников. Благодаря работе моего агента и клуба переход стал возможным, за что, конечно, спасибо обеим сторонам. Я очень рад вернуться в Челябинск! До сих пор не могу в это поверить. Даже отдыхать нет желания, хочется поскорее присоединиться к команде и играть за родной «Трактор». Для меня это очень большая ответственность и честь.

«Динамо» стало моим первым клубом, где я начал играть в Молодёжной хоккейной лиге. Тренерский штаб и руководство всегда доверяли мне и помогали в нужные моменты. Я им за это очень благодарен.

Сейчас главная цель – попасть в основу «Трактора» и закрепиться там. Также впереди молодежный чемпионат мира, на который хотелось бы поехать в составе сборной России», — цитирует Жилякова официальный сайт челябинского клуба.