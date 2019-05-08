Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на ЧМ

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу из Москвы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев из аэропорта столицы Словакии. 10 мая в Братиславе и Кошице стартует чемпионат мира 2019 года.

Напомним, что сегодня, 8 мая, в Новогорске состоялась презентация национальной команды. На открытой тренировке в звене с Михаилом Григоренко и Евгением Малкиным работал Евгений Дадонов, заменивший Никиту Кучерова. Лучший бомбардир НХЛ занимается в тройке с Никитой Гусевым и Артёмом Анисимовым.

Полный состав россиян выглядел следующим образом:

Василевский, Георгиев, Сорокин

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов, Блажиевский

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов

Хафизуллин – Елесин, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов

Киселевич – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

Ковальчук — капитан сборной России на ЧМ-2019, Овечкин и Малкин — ассистенты