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Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу из Москвы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев из аэропорта столицы Словакии. 10 мая в Братиславе и Кошице стартует чемпионат мира 2019 года.

Напомним, что сегодня, 8 мая, в Новогорске состоялась презентация национальной команды. На открытой тренировке в звене с Михаилом Григоренко и Евгением Малкиным работал Евгений Дадонов, заменивший Никиту Кучерова. Лучший бомбардир НХЛ занимается в тройке с Никитой Гусевым и Артёмом Анисимовым.

Полный состав россиян выглядел следующим образом:

Василевский, Георгиев, Сорокин
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов, Блажиевский
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов
Хафизуллин – Елесин, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов
Киселевич – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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