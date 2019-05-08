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Елесин не прилетел в Братиславу и будет тренироваться по индивидуальному плану

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Елесин не прилетел в Братиславу и будет тренироваться по индивидуальному плану
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу из Москвы. 10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею 2019 года. На борту национальной команды не было защитника «Локомотива» Александра Елесина.

«Защитник Александр Елесин не полетел с национальной командой в Братиславу и будет тренироваться по индивидуальному плану. При этом он будет оставаться на связи со штабом сборной и при необходимости прилетит в Словакию для участия в чемпионате мира», — сказано в заявлении ФХР.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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