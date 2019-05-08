Беднар — о седьмой игре: для «Колорадо» предел — только небо

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился ожиданиями от седьмой игры серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».

«Мы знаем, что это будет по-настоящему тяжёлая игра. Наши ребята сделали шаг вперёд, и я думаю, что завтра мы сможем сделать это снова. Наши парни верят в это, поэтому для нас только небо предел.

Для нас это ещё одна игра на выбывание. Я бы поместил игру №4 в ту же категорию. Тогда я понимал, что нам нужно выиграть, чтобы не возвращаться в Сан-Хосе при 1-3 в серии. Ни одна команда в нашем противостоянии не смогла выиграть два матча подряд, и мы должны будем это сделать завтра в Сан-Хосе. На этой арене очень сложно играть, и обе команды будут играть в отчаянный хоккей, так что должна получиться настоящая, весёлая битва», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.