Барбашёв: вы даже представить не можете, как доволен «Сент-Луис»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился эмоциями после победы со счётом 2:1 в седьмом матче серии полуфинала Западной конференции с «Даллас Старз» (4-3).

«Это очень похоже на шестой матч с „Виннипегом“ — тоже тут, в Сент-Луисе. Тогда мы второй период выиграли по броскам — 16-1. А теперь взяли второй период по броскам — 18-1. На этих отрезках мы почти не оставили шансов сопернику. Но все равно игра получилась невероятно тяжелой. „Даллас“ — очень хорошая команда, с сильными хоккеистами. И вы даже представить не можете, как мы сейчас довольны, что вышли в третий раунд Кубка Стэнли!» — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

«Музыканты» вышли в финал Западной конференции НХЛ во второй раз с сезона-2015/16. В 2016 году «Сент-Луис» достиг этой стадии под руководством Кена Хичкока — тогда в финале конференции «блюзмены» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2-4. На этот раз «Сент-Луис» снова может сыграть с «акулами», если они обыграют «Колорадо Эвеланш» (счёт в серии — 3-3).