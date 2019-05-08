Уильямс: когда «Бостон» сделал счёт 3:0, я сказал: «Ну, вот»

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз».

«Большинство из нас смотрели вчерашнюю игру. Когда «Бостон» сделал счёт 3:0, я сказал: «Ну, вот». Теперь мы знаем соперника, до нас доведут всю информацию, и мы сделаем все в наших силах, подготовимся на 100%. Я это знаю. Они знают, как побеждать. Их лидеры через многое прошли, всем всё доказали. Они хотят выиграть снова. С мотивацией у них всё в порядке. Я с нетерпением жду встречи с ними», — цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Бостон» в семиматчевой серии обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». «Каролине» понадобилось такое же количество встреч, чтобы пройти «Вашингтон Кэпиталз» — действующего обладателя Кубка Стэнли. В полуфинале конференции «ураганы» в четырёх матчах обыграли «Нью-Йорк Айлендерс», а «мишки» в шестиматчевой серии были сильнее «Коламбус Блю Джекетс».