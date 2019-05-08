Нападающий «Коламбуса» Александр Тексье сыграет за сборную Франции на ЧМ-2019

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Франции, заявил генеральный менеджер «жакетов» Ярмо Кекяляйнен.

19-летний Тексье пополнил состав «Коламбуса» в конце регулярного сезона. В двух матчах регулярки Александр забросил одну шайбу, а в восьми матчах плей-офф отметился 3 (2+1) очками.

Состав французской сборной:

Вратари: Анри Корентин Бюссе («Амьен»), Флорьан Арди («Ангер»), Себастьян Юлёнен («Англе»)



Защитники: Флорьан Шакиашвили («Руан»), Пьер Кринон («Гап»), Оливье Дам-Малька («Ницца»), Юго Галле, Жонатан Жаниль (оба — «Бордо»), Кевин Экфей («Мульхаус»), Антонен Манавьан («Гренобль»), Тома Тири («Цуг»)



Нападающие: Элио Бертон, Тимоте Бозон (оба — «Женева»), Шарль Бертран («Фрибург»), Валентен Клеро («Вааса»), Тедди Да Коста, Дамьен Флёри, Гийом Леклер, Саша Трей (все — «Гренобль»), Седрик Ди Дио Бальзамо («Лион»), Антони Гюттиг, Николя Риц (оба — «Руан»), Жордан Перре («Пардубице»), Антони Реш («Швеннингер»), Петер Валье («Бордо»), Александр Тексье («Коламбус»).