OHL: 3-й кряду дубль Торопченко помог «Гуэльфу» сравнять счёт в финальной серии

В четвёртом матче серии финала хоккейной лиги Онтарио клуб «Гуэльф Шторм» взял верх над «Оттавой» — 5:4. Второй звездой встречи стал российский нападающий Алексей Торопченко, оформивший дубль в третьей игре подряд. На его счету 17 (12+5) очков в 22 матчах плей-офф. В декабре прошлого года он подписал контракт с «Сент-Луис Блюз».

Посмотреть видео голов можно в «Твиттере».

Двумя результативными передачами отметился Дмитрий Саморуков. С 24 (8+16) очками он занимает шестое место в бомбардирской гонке. У защитника контракт с «Эдмонтон Ойлерз».

Также результативной передачей отметился форвард Павел Гоголев, которому только предстоит выйти на драфт НХЛ. В плей-офф на его счету 10 (3+7) очков в 22 матчах.

Счёт в серии 2-2. «Гуэльф» уже дважды совершал камбэк, сначала с 0-3, затем с 1-3.