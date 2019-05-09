«Сан-Хосе» победил «Колорадо» и выиграл серию 4-3

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Уже к 12-й минуте хозяева повели со счётом 2:0, отличились вернувшийся в строй Джо Павелски и Томаш Гертл. За семь секунд до конца первого периода Микко Рантанен одну шайбу отыграл. В середине второго игрового отрезка Йоонас Донской восстановил преимущество «акул» в два гола. На старте третьего периода «Колорадо» усилиями Тайсона Джоста сократил счёт, но на большее не сподобился.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 11.33 на льду (1.48 – в меньшинстве). Семён Варламов участия в матче не принимал.

В финале Западной конференции «акулы» встретятся с «Сент-Луис Блюз», который также в семи матчах обыграл «Даллас Старз».