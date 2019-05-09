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«Сан-Хосе» победил «Колорадо» и выиграл серию 4-3

«Сан-Хосе» победил «Колорадо» и выиграл серию 4-3
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Уже к 12-й минуте хозяева повели со счётом 2:0, отличились вернувшийся в строй Джо Павелски и Томаш Гертл. За семь секунд до конца первого периода Микко Рантанен одну шайбу отыграл. В середине второго игрового отрезка Йоонас Донской восстановил преимущество «акул» в два гола. На старте третьего периода «Колорадо» усилиями Тайсона Джоста сократил счёт, но на большее не сподобился.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 11.33 на льду (1.48 – в меньшинстве). Семён Варламов участия в матче не принимал.

В финале Западной конференции «акулы» встретятся с «Сент-Луис Блюз», который также в семи матчах обыграл «Даллас Старз».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
09 мая 2019, четверг. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 2
2:1, 1:0, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Павелски (Бёрнс, Гертл) – 05:57 (5x5), 2:0 – Гертл (Павелски, Кейн) – 11:35 (5x5), 2:1 – Рантанен (Жирар, Ландеског) – 19:53 (5x5), 3:1 – Донской (Бёрнс, Карлссон) – 32:37 (5x5), 3:2 – Джост (Уилсон, Керфут) – 40:51 (5x5)
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