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В финале Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе» встретится с «Сент-Луисом»

В финале Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе» встретится с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ

Определилась пара финалистов Западной конференции, «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Сент-Луис Блюз». Это стало известно после того, как «акулы» в семиматчевом противостоянии взяли верх над «Колорадо Эвеланш». На Востоке «Бостон Брюинз» сразится с «Каролиной Харрикейнз».

Уже к 12-й минуте хозяева повели со счётом 2:0, отличились вернувший в строй Джо Павелски и Томаш Гертл. За семь секунд до конца первого периода Микко Рантанен одну шайбу отыграл. В середине второго игрового отрезка Йоонас Донской восстановил преимущество «акул» в две шайбы. На старте третьего периода «Колорадо» усилиями Тайсона Джоста сократил счёт, но на большее не сподобился.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз».

«Сан-Хосе» победил «Колорадо» и выиграл серию 4-3
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