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У Задорова худший показатель полезности в решающем матче серии с «Сан-Хосе»

У Задорова худший показатель полезности в решающем матче серии с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2. У российского защитника «лавин» Никиты Задорова худший показатель полезности, только у него «-2». Ещё у семерых игроков по «-1». Также в активе Задорова 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 11.33 на льду (1.48 – в меньшинстве).

Уже к 12-й минуте хозяева повели со счётом 2:0, отличились вернувшийся в строй Джо Павелски и Томаш Гертл. За семь секунд до конца первого периода Микко Рантанен одну шайбу отыграл. В середине второго игрового отрезка Йоонас Донской восстановил преимущество «акул» в два гола. На старте третьего периода «Колорадо» усилиями Тайсона Джоста сократил счёт, но на большее не сподобился.

В финале Западной конференции «акулы» встретятся с «Сент-Луис Блюз», который также в семи матчах обыграл «Даллас Старз».

«Сан-Хосе» победил «Колорадо» и выиграл серию 4-3
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