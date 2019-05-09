Расписание игр полуфиналов Кубка Стэнли 2019 года

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

В финале Западной конференции «акулы» встретятся с «Сент-Луис Блюз», который также в семи матчах обыграл «Даллас Старз». В финале Восточной конференции «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ опубликовала полное расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли:

Восточная конференция:

10 мая, пятница, «Бостон» — «Каролина» — 03:00*

12 мая, воскресенье, «Бостон» — «Каролина» — 22:00

15 мая, среда, «Каролина» — «Бостон» — 03:00

17 мая, пятница, «Каролина» — «Бостон» — 03:00

19 мая, воскресенье, «Бостон» — «Каролина» — 02:15

21 мая, вторник, «Каролина» — «Бостон» — 03:00

23 мая, четверг, «Бостон» — «Каролина» — 03:00

Западная конференция:

12 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 03:00

14 мая, вторник, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 04:00

16 мая, четверг, «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 03:00

18 мая, суббота, «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 03:00

19 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 22:00

22 мая, среда, «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 03:00

24 мая, пятница, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 04:00



* — по московскому времени