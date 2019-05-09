Расписание игр полуфиналов Кубка Стэнли 2019 года

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2.
В финале Западной конференции «акулы» встретятся с «Сент-Луис Блюз», который также в семи матчах обыграл «Даллас Старз». В финале Восточной конференции «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз».
НХЛ опубликовала полное расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли:
Восточная конференция:
10 мая, пятница, «Бостон» — «Каролина» — 03:00*
12 мая, воскресенье, «Бостон» — «Каролина» — 22:00
15 мая, среда, «Каролина» — «Бостон» — 03:00
17 мая, пятница, «Каролина» — «Бостон» — 03:00
19 мая, воскресенье, «Бостон» — «Каролина» — 02:15
21 мая, вторник, «Каролина» — «Бостон» — 03:00
23 мая, четверг, «Бостон» — «Каролина» — 03:00
Западная конференция:
12 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 03:00
14 мая, вторник, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 04:00
16 мая, четверг, «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 03:00
18 мая, суббота, «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 03:00
19 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 22:00
22 мая, среда, «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 03:00
24 мая, пятница, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 04:00
* — по московскому времени