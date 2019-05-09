Никита Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ-2019

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Колорадо Эвеланш» (3:2) и вышел в третий раунд плей-офф. Для участия в чемпионате мира 2019 года освободился защитник «лавин» Никита Задоров.

«Никита Задоров вызван в сборную России. Хоккеист ответил согласием и присоединится к команде. Что касается сроков, то они пока неясны», — сказал агент игрока Дэн Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.