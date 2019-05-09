Брент Бёрнс установил рекорд «Сан-Хосе» для защитников

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс сделал две голевые передачи. 34-летний канадец набрал 10 (4+6) очков в семи играх с «Эвеланш» и стал первым защитником в истории «Шаркс», достигшим этого рубежа в одной серии плей-офф. Всего в 14 матчах нынешнего розыгрыша на счету Бёрнса 14 (5+9) очков.

Одним из главных героев матча стал капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски. Американский форвард сначала открыл счёт в матче, а затем помог отличиться Томашу Гертлу. Для Павелски эта игра стала первой в серии с «Колорадо». Он не принимал участия в шести матчах противостояния из-за травмы, полученной в третьем периоде седьмого матча с «Вегас Голден Найтс».