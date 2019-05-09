Фарм-клуб «Каролины» прошёл фарм «Вашингтона». Самсонов проиграл последний матч

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» проиграл «Шарлотт Чекерс» (2:5). Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграл серию фарму «Каролины Харрикейнз» (0-4).

Российский голкипер «Бирз» Илья Самсонов отразил 18 бросков из 22. В нынешнем плей-офф в активе Ильи две победы в пяти матчах при коэффициенте надёжности 2,99 и проценте отражённых бросков 89,7.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.