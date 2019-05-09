Ландеског — об отменённом голе: это очень неуклюжая ошибка

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског после поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3, 3-4) прокомментировал эпизод с отменённой шайбой.

В середине второго периода «Колорадо» забил второй гол, сравняв счёт, но шайба была отменена после видеопросмотра. Капитан «лавин» Ландеског забрался в офсайд при смене, не сумев покинуть лёд до того, как шайба пересекла синюю линию.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Я был очень удивлён таким решением арбитров. Так же, как и все остальные наши игроки. Я ушёл со льда, но мы внезапно забили. Я ничего об этом не думал и долго не мог понять, почему гол не засчитывают. Это очень неуклюжая ошибка, вот так уходить со льда. Знаете, если бы я смог что-то сделать по-другому в этом матче, то именно этот момент. Надо было поскорей запрыгнуть на бортик», — признался Ландеског.