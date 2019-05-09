Гертл: весь год стараюсь играть, как Павелски. Но у меня шайба улетает в углы

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл после победы в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 4-3) поделился эмоциями от возвращения на лёд капитана «акул» Джо Павелски.

«Он снова подправил шайбу в ворота. Джо является одним из лучших игроков НХЛ по умению подправить шайбу после броска. Он снова всё доказал. Я весь год стараюсь делать то же самое. Только в моём случае шайба постоянно улетает в углы площадки, а не в ворота. Что касается Джо, то он как всегда великолепен. Мартин Джонс провёл потрясающую серию. Мы выиграли у «Колорадо» благодаря его действиям», — приводит слова Гертля журналист Шенг Пенг.

Ветеран «Сан-Хосе» Павелски стал главным героем матча. Американский форвард сначала открыл счёт в матче, а затем помог отличиться Томашу Гертлу. Для Павелски эта игра стала первой в серии с «Колорадо». Он не принимал участия в шести матчах противостояния из-за травмы, полученной в третьем периоде седьмого матча с «Вегас Голден Найтс».