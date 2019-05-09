Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.

Главной звездой дня был признан капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу во встрече с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 4-3). Для Павелски эта игра стала первой в серии с «Колорадо». Он не принимал участия в шести матчах противостояния из-за травмы, полученной в третьем периоде седьмого матча с «Вегас Голден Найтс».

Звание второй звезды досталось форварду «акул Томашу Гертлу, записавшего на свой счёт гол и результативную передачу.

Тройку лучших замкнул защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс, отличившийся двумя голевыми передачами.