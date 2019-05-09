Локтионов: разговоры с ЦСКА шли, но в приоритете была именно «Магнитка»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов прокомментировал переход в клуб.

«Насколько понял, «Металлург», скажем так, вел меня уже по ходу чемпионата. Всё было по регламенту КХЛ, поэтому окончательная ясность наступила первого мая, когда открылся рынок свободных агентов. Как говорил мой агент Игорь Ларионов, контакты шли с тремя-четырьмя клубами, называть их сейчас уже не имеет смысла. Тем более что мы сразу решили, что в приоритете именно «Магнитка». Определённые разговоры со стороны ЦСКА с агентом шли, но, повторюсь, выбор сделан в пользу «Металлурга». При всём уважении к другим большим клубам.

Во-первых, очень важно, что клуб был заинтересован в тебе на протяжении длительного времени. Во-вторых, «Металлург» — один из исторических лидеров нашего хоккея, играет в атакующий, комбинационный хоккей. Именно такой стиль, надеюсь, позволит «Магнитке» вернуть себе Кубок Гагарина, а мне — помочь команде и реализовать свои лучшие качества», — цитирует Локтионова Russia-Hockey.