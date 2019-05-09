Дебур: если бы «Сан-Хосе» играл в гостях, то сегодня бы отправился домой

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал победу в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 4-3).

«Пожалуй, впервые в серии я почувствовал, что у нас кончается топливо. Отдаю должное «Колорадо» и работе, которую проделал штаб Джареда Беднара. Когда я смотрел их серию с «Калгари», то очень волновался. Добавьте к этому еще и тот факт, что первые шесть матчей мы провели без Джо Павелски. Тем менее все ребята молодцы. Они смогли отработать и сделать так, чтобы седьмой матч прошёл в SAP Center. Энергия сегодня здесь была сумасшедшей. Если бы мы играли в гостях, то сегодня наверняка отправились бы домой.

Отменённый гол Ландескуга? Это был переломный момент, потому что если бы мы ошиблись, то получили удаление. Стоит отдать должное нашему видео-тренеру Дэну Дэрроу, который это увидел. Это было его решение.

Возвращение Павелски? Сложно подобрать правильные слова. Многие видели, как он получал травму. Но мало кто видел, что было во время восстановления и через что он прошёл. Решение по нему было сложным — это была монетка. Но последнее слово осталось за ним. И что тут скажешь? Это особенный игрок и не менее особенный человек», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.