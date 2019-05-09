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Маккиннон раскрыл подробности травмы, полученной в решающем матче с «Сан-Хосе»

Маккиннон раскрыл подробности травмы, полученной в решающем матче с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон после поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3, 3-4) прокомментировал момент, в котором он получил травму.

В самом начале встречи лидер денверцев болезненно врезался в борт. Через некоторое время он смог вернуться на лёд.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«У меня растяжение связок. Мне сделали укол. Врачи проверили, не сломал ли я ключицу, но обошлось. После укола я не чувствовал боли, хотя в конце второго периода эффект немного пропал», — приводит слова Маккиннона журналист Эрик Фрэнсис.

В этом сезоне Маккиннон не пропустил ни одного матча. Более того, по ходу регулярки нападающий только в одной встрече из 82 сыграл менее 18 минут.

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