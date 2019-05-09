Игроки «Ак Барса» Михеев и Билялов возложили цветы к Вечному огню

Игроки «Ак Барса» Артём Михеев и Тимур Билялов вместе с воспитанниками «Академии хоккея Ак Барс» почтили память павших в Великой Отечественной Войне и возложили цветы к Вечному огню, информирует пресс-служба казанского клуба.

«Сколько себя помню, мы всегда приходили почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Люди жертвовали собой, и это нужно понимать. Радует, что так много совсем юных ребят приходят возложить цветы. Мы должны помнить о подвиге наших предков», — сказал Михеев.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

«9 Мая – великий праздник. Нам с детства рассказывали о том, какой ценой досталась эта победа. Нельзя этого забывать. Мы счастливые люди, так как живём в мирное время. И в этот день особо хочется пожелать всем, чтобы не было войн», — сказал Билялов.