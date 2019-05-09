Юрзинов-ст. — о сборной России: даже с таким составом сложно сделать команду

Главный консультант сборной России Владимир Юрзинов-старший поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в Словакии.

«Даже с таким составом сложно сделать команду. Многие игроки только что вылетели из плей-офф, это тоже сказывается на их состоянии. Для меня это огромное дело, что они все приехали, причем бежали сюда! Я очень рад этому. Я застал те времена, когда игроков в сборную приходилось загонять. Хотя, понятно, другое дело — это подготовиться и сыграть.

Говорить о каких-то сочетаниях на основе того, что мы видели в Чехии, сейчас преждевременно. Откровенно говоря, игроки НХЛ были разобранными, они только-только приехали. Надо работать. Многое будет зависеть от ежедневной тренерской работы. Тренер должен всё видеть, это очень непросто. Великие тренеры и отличались тем, что они чувствовали команду, настрой и находили слова, которые надо сказать игрокам.

Очень важно, что игрокам сборной радостно от встречи друг с другом. Это очень важно! Они довольны, что приехали в страну. Я вижу, что им это в радость. Их не пришлось уговаривать, как раньше. Это очень хорошее чувство», — цитирует Юрзинова «Телеканал 360».

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