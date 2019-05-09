Грёнборг — об участии Клингберга в ЧМ: у него должно быть время пережить боль

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг заявил, что национальная команда нуждается в услугах защитника «Даллас Старз» Йона Клингберга и его партнёра Маттиаса Янмарка, однако он не будет немедленно приглашать хоккеистов на чемпионат мира.

«Йон участвовал в двух чемпионатах мира подряд и был просто-напросто ведущим защитником команды. Янис (Маттиас Янмарк. — Прим. «Чемпионата») также был очень хорош в прошлом году. Тренерский штаб должен собраться вместе и обсудить развитие ситуации, однако в любом случае у ребят должно быть время пережить боль поражения», — цитирует Грёнборга SVT.se.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).