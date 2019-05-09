Джонс: Павелски был просто невероятен. Он великолепный капитан

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс после победы в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 4-3) поделился эмоциями от возвращения на лёд капитана «акул» Джо Павелски.

«Это была настоящая командная победа — в концовке все отбивались, как могли, бросались под шайбу, действовали самоотверженно. Ну а Павелски был просто невероятен. Он забил важнейший гол. Было потрясающе видеть его на льду. Он великолепный капитан», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.

Ветеран «Сан-Хосе» Павелски стал главным героем матча. Американский форвард сначала открыл счёт в матче, а затем помог отличиться Томашу Гертлу. Для Павелски эта игра стала первой в серии с «Колорадо». Он не принимал участия в шести матчах противостояния из-за травмы, полученной в третьем периоде седьмого матча с «Вегас Голден Найтс».