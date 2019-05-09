И. Воробьёв — о церемонии: это очень трогательно и должно укрепить ребят

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал команды возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе. Главный тренер сборной Илья Воробьёв считает, что это укрепит силы хоккеистов перед стартом ЧМ-2019.

«Низкий поклон ветеранам, спасибо им, что мы есть, что мы живы. Каждый год стало традицией, что мы приезжаем к монументам, это очень трогательно. Это должно укрепить ребят дополнительно», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов и ветераны Великой Отечественной войны. В период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.