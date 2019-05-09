Мэтт Дюшейн планирует летом выйти на рынок свободных агентов

Нападающий «Коламбуса» Мэтт Дюшейн заявил, что хочет выйти на рынок свободных агентов по окончании контракта с клубом. Это произойдёт 1 июля 2019 года.

«Пока я решил, что должен попробовать. Это очень важный момент в моей жизни. Возможно, мне предстоит принять самое главное решение в карьере, и уж точно самое главное из всех, что я принимал до сих пор. Я не буду торопиться, поговорю с семьёй, с агентом, чтобы принять самое выгодное для меня решение.



Мне в «Коламбусе» понравилось, мы ещё пообщаемся с Ярмо Кекяляйненом, чтобы узнать, что мне здесь могут предложить. Я рад, что играл за «Блю Джекетс», благодарен за такой шанс. Будет приятно, если наши отношения продлятся. Посмотрим, что получится.



Здесь отличная атмосфера. Здесь всё делается для победы. Тут нет ничего, на что можно было бы указать и сказать, что это надо исправить. Меня это поразило. Здесь потрясающие болельщики, замечательный город. Я не ожидал этого. В этом плане всё замечательно», – цитирует Дюшейна официальный сайт НХЛ.

Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»