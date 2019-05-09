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Овечкин: мы отдаём честь тем людям, которые воевали за страну

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин: мы отдаём честь тем людям, которые воевали за страну
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Ассистент капитана сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал участие в церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе.

«Всем ветеранам вокруг нас спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Это главный праздник в нашей стране. Каждое подобное мероприятие для нас важно. Мы отдаём честь тем людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий им поклон», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также советник-посланник посольства Российской Федерации в Словацкой Республике Андрей Шабанов и ветераны Великой Отечественной войны. В период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.

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