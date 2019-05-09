Овечкин: мы отдаём честь тем людям, которые воевали за страну

Ассистент капитана сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал участие в церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе.

«Всем ветеранам вокруг нас спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Это главный праздник в нашей стране. Каждое подобное мероприятие для нас важно. Мы отдаём честь тем людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий им поклон», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также советник-посланник посольства Российской Федерации в Словацкой Республике Андрей Шабанов и ветераны Великой Отечественной войны. В период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.