Р. Ротенберг: 9 Мая — это возможность единения со страной и российским народом

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал участие в церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе.

«Для нас 9 Мая — это возможность единения со всей страной, с российским народом, который отдаёт дань памяти погибшим героям и отмечает день Великой Победы. Возложение цветов к памятнику подчёркивает высокую ответственность хоккеистов сборной. Где бы мы ни были, мы всегда отмечаем 9 Мая с нашей командой. Для нас большая честь в этот великий день почтить память героев Великой Отечественной войны и поздравить наших ветеранов», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также советник—посланник посольства Российской Федерации в Словацкой Республике Андрей Шабанов и ветераны Великой Отечественной войны. В период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.

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