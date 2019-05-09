Защитник Богдан Киселевич не принял участия в командной фотосессии сборной России, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Напомним, состав национальной команды в ближайшее время пополнят освободившиеся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров, кто-то из текущего состава должен вскоре покинуть команду.



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В стартовой игре турнира российская команда сыграет с Норвегией.

Слабое место сборной России – защита. Но это вообще не проблема У американцев есть Сутер, но шведы опять вне конкуренции. Рейтинг защитников на ЧМ-2019.