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Тренер сборной Швеции Грёнборг возглавил швейцарский «Цюрих»

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер сборной Швеции Грёнборг возглавил швейцарский «Цюрих»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг возглавил швейцарский клуб «Цюрих Лайонс», информирует Swiss Hockey News со ссылкой на пресс-службу команды.

50-летний Грёнборг выиграл со сборной Швеции два последних чемпионата мира. Его контракт заканчивается после ЧМ-2019. Ранее специалист выразил желание попробовать свои силы в командах Северной Америки.

Североамериканские журналисты связывали имя Грёнборга с «Баффало Сэйбрз». Последним тренером «Баффало» был Фил Хаусли, покинувший клуб 7 апреля. Хаусли работал с «Баффало» с сезона-2017/18. За два года под его руководством команде не удалось ни разу попасть в плей-офф. В нынешнем сезоне команда набрала 62 очка и заняла восьмое место в Атлантическом дивизионе.

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