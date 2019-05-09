Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

И. Воробьёв: говорили с Задоровым про удаления, надеемся, их не будет на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
И. Воробьёв: говорили с Задоровым про удаления, надеемся, их не будет на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал приглашение в сборную России защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова.

«Не боюсь ли, что с приглашением Задорова будет сплошное меньшинство? Смотря в какую сторону смотреть. Там более чисто играют, здесь мы, естественно, будем говорить. Точнее, уже говорили, что всё надо делать в интересах команды. Надеюсь, что его игра не будет приводить к удалениям, а в плане обороны – нам нужны игроки обороны», — передаёт слова Задорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Слабое место сборной России – защита. Но это вообще не проблема
У американцев есть Сутер, но шведы опять вне конкуренции. Рейтинг защитников на ЧМ-2019.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент