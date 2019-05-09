И. Воробьёв: говорили с Задоровым про удаления, надеемся, их не будет на ЧМ

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал приглашение в сборную России защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова.

«Не боюсь ли, что с приглашением Задорова будет сплошное меньшинство? Смотря в какую сторону смотреть. Там более чисто играют, здесь мы, естественно, будем говорить. Точнее, уже говорили, что всё надо делать в интересах команды. Надеюсь, что его игра не будет приводить к удалениям, а в плане обороны – нам нужны игроки обороны», — передаёт слова Задорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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